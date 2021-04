Tygas (31) Dating-Historie ist nicht gerade von schlechten Eltern. Nach einer längeren Beziehung mit Kylie Jenner (23), die 2017 ein Ende fand, wurde dem Rapper zuletzt eine Liaison mit dem Model Amanda Trivizas nachgesagt. Doch nichts da: Der "Loco Contigo"-Interpret ist seit Mitte Februar weg vom Single-Markt und datet seitdem die US-Influencerin Camaryn Swanson. Wie glücklich Tyga und die Floridianerin miteinander sind, zeigen sie nur zu gern im Netz und vor wenigen Tagen auch bei einem Date!

Hier liegt wohl Liebe in der Luft! Am Montag wurde das Paar von Paparazzi in West Hollywood erwischt. Total entspannt machte sich das Pärchen auf den Weg ins Szene-Restaurant The Nice Guy. Ziemlich leger und glücklich betraten die zwei nacheinander das Lokal. Nach ihrem Dinner-Date verließen sie das Restaurant wieder zusammen und fuhren in Tygas Wagen davon.

Doch nicht nur in der Öffentlichkeit zeigen die beiden gern, was sie füreinander empfinden – auch im Netz scheuen sie sich nicht, das eine oder andere heiße Pärchenfoto zu teilen. Erst vor wenigen Tagen hatte Tyga einen äußerst hotten Schnappschuss von sich und Camaryn am Pool veröffentlicht. "Die Süßen", hatte er seinen Beitrag simpel betitelt.

Instagram / tyga Camaryn Swanson und Tyga im März 2021

Instagram / tyga Rapper Tyga und seine Freundin Camaryn Swanson

Instagram / tyga Camaryn Swanson und Tyga

