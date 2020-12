Ist das ein Zeichen, dass Tyga (31) insgeheim noch immer nicht über Kylie Jenner (23) hinweg ist? Nach langem Hin und Her gingen der Rapper und die Make-up-Unternehmerin im März 2017 endgültig getrennte Wege. Danach kursierten immer wieder Gerüchte, der Musiker hänge noch an seiner Ex. Er datete zwar eine ganze Reihe von Frauen, die allerdings Kylie alle verdammt ähnlich sahen. Nun scheint er erneut mit einem dieser Lookalikes anzubandeln...

Das lassen zumindest mehrere Paparazzi-Bilder vermuten, die Tyga und Model Amanda Trivizas in Miami zeigen. Die zwei hatten schon Anfang 2019 etwas am Laufen und lassen ihre Liaison nun wohl erneut aufflammen. Sie waren gemeinsam auf einem Boot unterwegs. Und die 21-Jährige machte in ihrem knappen Bikini à la Kylie eine verdammt gute Figur. Das ist wohl auch dem "Taste"-Interpreten nicht entgangen, der mehrfach einen Blick auf seine heiße Begleitung warf. Allerdings sieht man sie auf den Fotos keine Zärtlichkeiten austauschen.

Will er sich mit Amanda etwa über Kylie hinwegtrösten? Kurz nach dem Liebes-Aus 2017 gewährte der 31-Jährige im Podcast "The Breakfast Club" einen Einblick in seine Gefühlswelt: "Ich empfinde Liebe für sie, aber ich bin nicht mehr in sie verliebt!" Vielleicht ist er ja tatsächlich bereit, sich auf eine neue Frau einzulassen – was meint ihr: Könnte Amanda die Richtige für Tyga sein? Stimmt ab!

Instagram / amandatrivizas Amanda Trivizas, US-Influencerin

Getty Images Tyga bei den BET Awards 2019

Getty Images Tyga und Kylie Jenner, 2017 in New York

