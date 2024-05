Im Podcast: Avril Lavigne will nicht über Tyga sprechen

Was lief eigentlich zwischen dem US-amerikanischen Rapper Tyga (34) und der Rocksängerin Avril Lavigne (39)? Alex Cooper (29) versucht in ihrem Podcast "Call Her Daddy" im Gespräch mit der "Sk8er Boi"-Interpretin nun alle Einzelheiten herauszubekommen. "Warst du jemals mit Tyga zusammen?", fragt die Gastgeberin ganz unverblümt. Schnell fügt sie hinzu: "Warte, nervt es dich, dass jedes Mal, wenn du etwas mit Tyga hochlädst, die Leute fragen: 'Ist das die Ankündigung, dass ihr zusammen seid?' Oder ist es dir egal?" Doch Avril weicht gekonnt aus. "Ich hab mich nicht selbst gegoogelt. Ist es das, was die Leute vermuten?", scherzt die Musikerin.

Die erfahrene Podcasterin gibt sich jedoch nicht ganz so schnell geschlagen. Weiter versucht Alex der Sängerin Informationen zu entlocken. "Triffst du dich im Moment denn mit jemandem?", fragt sie augenzwinkernd. Doch auch dieser Versuch prallt bei Avril komplett ab. Die Sängerin antwortet nämlich überhaupt nicht! Schließlich sieht es die Moderatorin ein: "Jetzt weiß ich, selbst wenn du mit Tyga zusammen warst, würdest du es mir nie im Leben erzählen..."

Auch wenn Avril in dem Interview nicht wirklich mit der Sprache herausrücken will, gewährt sie trotzdem interessante Einblicke in ihre Idealvorstellung einer Beziehung. "Ich glaube, das Wichtigste ist, jemanden zu finden, mit dem man zusammenpasst. Man kann zwei verschiedene tolle Menschen sein, doch wenn man nicht zusammenpasst, wird man nicht miteinander auskommen", ist sich die 39-Jährige sicher. Auch wenn es klischeehaft klingt, in einer Beziehung sei für sie Vertrauen das Wesentliche: "Wenn man das nicht hat, wird man sich in der Beziehung nie geerdet fühlen und ins Schwanken geraten. Das ist einfach nicht gesund."

