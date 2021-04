Ferienhäuschen scheinen aktuell total im Trend zu sein! Sowohl Bibi (28) und Julian Claßen (27) als auch Angelina (29) und Sebastian Pannek (34) erfüllten sich in den vergangenen Monaten einen Lebenstraum: Sie sind nun stolze Besitzer von Immobilien in Spanien. Ebenfalls auf der Suche nach einer passenden Bleibe im Ausland sind Sarah Lombardi (28) und ihr Verlobter Julian (27). Das Paar zieht es jedoch nicht nach Spanien, sondern nach Portugal!

Die Sängerin und der Fußballer sind gemeinsam nach Portugal gereist, um sich ein paar Immobilien anzusehen – und in ihren Instagram-Storys lassen die zwei ihre Fans natürlich daran teilhaben. "Jetzt sind wir hier angekommen, und es ist quasi das erste Haus, das wir uns angucken", bringt Sarah ihre Community auf den neuesten Stand. Das Ferienhaus, in dem sie während ihres Aufenthaltes bleiben, wird gleichzeitig zum Verkauf angeboten. Somit können die zwei die Räumlichkeiten nicht nur besichtigen, sondern auch gleich zur Probe dort einige Tage wohnen.

Das Haus besteht aus zwei Etagen und ist bereits komplett möbliert – auch ein kinderfreundlicher Bereich für Sohnemann Alessio (5) ist natürlich gegeben. Außerdem verfügt die Immobilie über mehrere Schlafzimmer und eine großzügige Terrasse mit Meerblick. Sarah und Julian haben vor, dort selbst in den Ferien zu wohnen. Weil sie allerdings weiterhin ihren Lebensmittelpunkt in Deutschland haben wollen, soll das Häuschen zeitweise an andere Urlauber weitervermietet werden.

Sarah Lombardi im Juli 2020

Alessio und Sarah Lombardi in Portugal

Ausblick aus Sarah Lombardis potenziellem Ferienhaus

