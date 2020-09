Ein emotionaler Moment steht Sarah Lombardi (27) bevor! Nach einem schwierigen Start ins Leben mit vielen OPs aufgrund eines Herzfehlers geht es dem Sohn von Sarah und ihrem Ex-Mann Pietro Lombardi (28) glücklicherweise seit Jahren gut. Fünf Jahre ist Alessio (5) mittlerweile alt. Für Mama Sarah bedeutet das, dass sie bald eine Schultüte für ihn kaufen muss. Und sie ist jetzt schon ganz aufgeregt und sentimental gestimmt, weil ihr Sohnemann bald in die Grundschule geht!

In ihrer Instagram-Story zeigt die Sängerin eine Aula und schreibt dazu: "Informationsabend in einer Grundschule. Ich kriege irgendwie schon Gänsehaut, wenn ich daran denke, dass Alessio bald in die Schule kommt." Die meisten Mitschüler werden den Lombardi-Spross wohl erkennen, da Sarah ihn oft zeigt. Ihn aus der Öffentlichkeit rauszuhalten, sei für sie aber fast unmöglich. Sie möchte die Dinge zeigen, die sie liebe und ihr wichtig seien. Ihm etwas vorzuspielen und ihn zu verstecken, würde nicht gehen.

Wird seine Einschulungsfeier auch so riesig ausfallen wie seine letzte Geburtstagsparty? Im Juni hatte Sarah eine große Party für ihn mit Hüpfburg, Eiswagen und Luftballons organisiert. Das Motto der Party war der Animationsfilm "Toy Story". Zusätzlich gab es noch ein Fahrrad als Geschenk.

Instagram / sarellax3 Sarah und Alessio Lombardi im September 2020

Instagram / sarellax3 Sarah Lombardi, Sängerin

Instagram / _pietrolombardi_ Pietro und Alessio Lombardi, Januar 2020

