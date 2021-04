Queen Elizabeth II. (94) trauert um jenen Mann, den sie vor rund 87 Jahren kennen- und im Laufe der Zeit lieben gelernt hatte. Am Freitagnachmittag erschütterte der Tod Prinz Philips (99) das britische Königshaus. Der Herzog von Edinburgh war Ehemann, Vater, Großvater und Urgroßvater und wird wohl nicht nur im Buckingham Palast schmerzlich vermisst werden. Dort wiederum dürfte sich die Queen nun all der Dinge erinnern, die sie gemeinsam mit Philip erlebt hat – angefangen hatte alles im Jahr 1934.

Auf der Hochzeit von Prinzessin Marina von Griechenland und Dänemark und dem Duke von Kent, Prinz George, hatte sich das Paar kennengelernt. Fünf Jahre später, im Juli 1939, soll sich die damals 13-jährige Elizabeth dann in Philip verliebt haben. Die beiden schrieben sich gegenseitig Briefe und verlobten sich 1946 zunächst in aller Heimlichkeit. Elizabeth' Vater, König George VI, erfuhr von dem Verlöbnis, setzte daraufhin allerdings durch, dass seine Tochter bis zur Vollendung ihres 21. Lebensjahr mit der öffentlichen Verlobung warten solle. Am 20. November 1947 läuteten im Westminster Abbey schließlich die Hochzeitsglocken.

1948 bekam das royale Paar mit Prinz Charles (72) sein erstes Kind, zwei Jahre später folgte Prinzessin Anne (70). Dann wurde Elizabeth nach dem Tod ihres Vaters im Alter von gerade einmal 25 Jahren zur Königin, Philip dadurch zum Prinzgemahl. 1960 und 1964 kamen schließlich Andrew (61) und Edward (57) zur Welt. Aus den Ehen ihrer vier Kinder entsprangen wiederum die acht Enkel der Queen, die angesichts des Todes ihres Großvaters Prinz Philip nun in Trauer vereint sein dürften.

Getty Images Queen Elizabeth II. und ihr Mann Prinz Philip bei ihrer Hochzeit in London im November 1947

Getty Images Prinz Charles, Prinz Andrew, Queen Elizabeth II., Prinzessin Anne, Prinz Edward und Prinz Philip

Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Philip in ihren Flitterwochen, 1947

