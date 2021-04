Heute Abend geht es für die Let's Dance-Teilnehmer und ihre Tanztrainer endlich zurück aufs Parkett! Nach der Osterpause in der vergangenen Woche tanzen die Promis wieder um den Einzug in die nächste Runde. Doch wen sehen die Zuschauer an der Spitze und für wen könnte es in der heutigen Show eng werden? Die Promiflash-Leser haben abgestimmt und einen ganz klaren Favoriten!

In einer Promiflash-Umfrage zeichnet sich ein eindeutiger Liebling der Leser ab: Von den 2.950 Teilnehmern stimmten ganze 49,1 Prozent (1.449 Votes) für den isländischen Fußballer Rúrik Gíslason (33) und seine Mentorin Renata Lusin (33)! Ob das Tanzpaar heute Abend mit seinem Quickstep zu "Summer In The City" von The Lovin' Spoonful auch die Jury überzeugen kann, bleibt abzuwarten. Platz zwei wiederum konnte noch nicht einmal halb so viele Stimmen holen. Dort landeten mit 23,0 Prozent (679 Votes) GZSZ-Star Valentina Pahde (26) mit ihrem Tanzprofi Valentin Lusin (34).

Für Erol Sander (52) und Marta Arndt (31) hingegen könnte es heute Abend die letzte Show sein, wenn es nach den Promiflash-Lesern geht. Nur 0,3 Prozent (8 Votes) gingen an den Schauspieler. Zusammen mit seiner Tanzpartnerin wird er heute Abend versuchen, mit einer feurigen Samba zu Lionel Richies (71) "All Night Long" das Ruder herumzureißen.

Getty Images Renata Lusin und Rúrik Gíslason bei "Let's Dance"

Getty Images Valentin Lusin und Valentin Lusin bei "Let's Dance" 2021

Getty Images Erol Sander und Marta Arndt bei "Let's Dance"

