Herrlich entspannte Fotos von Pierce Brosnan (67)! Seit den 80ern gehört der ehemalige James Bond-Darsteller zu den angesagtesten Schauspielern. Mittlerweile lässt er es jedoch um einiges ruhiger angehen. 2020 erschien mit "Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga" sein erster Film seit zwei Jahren. Pierce genießt viel mehr seine Freizeit in seiner neuen Heimat Hawaii. Dort zeigte der 67-Jährige nun, was für eine gute Figur er beim Golfspielen macht!

Shorts, Poloshirt, Cap und Sonnenbrille – so lässig erwischten Paparazzi den Schauspieler nun, als er seinem geliebten Hobby nachging. Wie gut es dabei für ihn lief, ist auf den Bildern nicht zu erkennen. Seiner Haltung nach scheint Pierce mittlerweile jedoch ein richtiger Profi zu sein, schließlich spielt er schon seit jungen Jahren Golf. Und dass er auch heute noch Spaß an dem Ballsport hat, beweisen diese Schnappschüsse allemal.

Erst im vergangenen Herbst hatte Pierce sein Luxusanwesen in Malibu verkauft und war mit seiner Ehefrau Keely Shaye Smith (57) nach Hawaii gezogen. Und dort scheint der "A Long Way Down"-Star mittlerweile mehr als angekommen zu sein. Denn Golf spielen kann man zum Glück ja überall...

Pierce Brosnan, Hawaii 2021

Pierce Brosnan in "Die Thomas Crown Affäre" 1999

Keely Shaye Smith und Pierce Brosnan im Januar 2020 in Beverly Hills

