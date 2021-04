Kim Kardashian (40) scheint es sich gut gehen zu lassen! Ende Februar wurde bekannt, dass die Keeping up with the Kardashians-Bekanntheit und der Rapper Kanye West (43) von nun an getrennte Wege gehen: Die Scheidungspapiere sollen offiziell unterzeichnet worden sein. Die vierfache Mutter lässt sich von der Trennung allerdings nicht unterkriegen. Regelmäßig beweist sie momentan im Netz, dass sie auch ohne ihren Ex-Mann glücklich ist. Jetzt zeigte Kim erneut, dass sie sich gerade erfolgreich ablenkt!

Auf Instagram teilte die 40-Jährige nun eine Reihe von sommerlichen Schnappschüssen, die sie mit ihren Kids Saint (5), Chicago (3) und Psalm West (1) an einem entspannten Urlaubstag zeigen. Dabei kuschelt Kim mit ihren Sprösslingen am Pool und scheint die Familienzeit in vollen Zügen zu genießen. Auf einer weiteren Momentaufnahme gibt Chicago dem Model einen liebevollen Kuss. "Mama-Alltag im Urlaub", betitelte die Beauty selbst ihren Beitrag. In der Kommentarspalte wird allerdings schnell klar: Auf den Bildern fehlt North (7), die Älteste der vier Geschwister. Ob sie vielleicht das Foto geschossen hat?

Ende vergangenen Monats verdeutlichte die Amerikanerin schon einmal, dass sie sich momentan gut von ihrem Kummer ablenkt: Sie postete mehrere Sequenzen aus der Serie Bridgerton, die sie wohl erst kürzlich für sich entdeckt hat. Der Netflix-Hit scheint es ihr richtig angetan zu haben, denn das Model fieberte richtig mit.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian im April 2021

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Psalm und Chicago

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, TV-Star

