Die britische Königsfamilie ist in Trauer: Am Freitagmittag wurde bekannt, dass sich Prinz Philip (✝99) von seiner schweren Herz-OP vor einigen Wochen nicht mehr erholt hat und friedlich eingeschlafen sei. Seine letzten Tage habe er im Beisein seiner Frau, Queen Elizabeth II. (94), verbracht. Prinz Harry (36), der seit Monaten in den USA lebt, hatte nicht die Möglichkeit, persönlich von seinem Großvater Abschied zu nehmen. Nun wolle er aber schnellstmöglich nach England reisen.

"Harry wird sein Möglichstes tun, um nach Großbritannien zurückzukehren und bei seiner Familie zu sein", erklärte ein Insider im Gespräch mit Daily Mail. Demnach scheint der Herzog von Sussex noch bei seiner Frau Herzogin Meghan (39) und dem gemeinsamen Sohn Archie Harrison (1) in Kalifornien zu sein. Da die ehemalige Suits-Darstellerin schwanger ist, werde sie sich wohl nicht ohne Absprache mit ihren Ärzten in einen Flieger setzen.

Aber die anonyme Quelle glaubt, dass Harry, sollte Meghan ihn nicht begleiten können, auch allein aufbrechen würde: "Er wird keinen größeren Wunsch haben, als in dieser schrecklichen Zeit für seine Familie und insbesondere für seine Großmutter da zu sein." Die Queen hat sich bisher nur in einem offiziellen Statement zu dem tragischen Verlust geäußert.

