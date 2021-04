Fiona Erdmann (32) denkt gerne an ihre Schwangerschaft zurück. Mittlerweile ist es bald ein Jahr her, dass die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin und ihr Partner Mohammed Eltern geworden sind: Vergangenen August brachte die Influencerin ihren Sohn Leo Luan zur Welt. Seitdem gibt sie im Netz täglich Einblick in ihren Familientag. Nun schwelgt Fiona in Erinnerungen und teilt ein Foto von sich, auf dem sie bereits in anderen Umständen war.

Auf Instagram postet die 32-Jährige jetzt einen Schnappschuss, auf dem sie ihren durchtrainierten Körper in Sportkleidung in Szene setzt. Wie Fiona unter dem Bild verrät, war sie zum Zeitpunkt der Aufnahme bereits schwanger. "Hab das Bild gerade gesehen und mit einem Lächeln an die Zeit zurückgedacht", erklärt sie. Sie könne gar nicht glauben, was seit der Geburt ihres Söhnchens alles passiert sei. "Und es hört nicht auf. Es kommen noch so viele andere Veränderungen auf mich und meine Familie zu", freut sich das Model auf die Zukunft.

Tatsächlich hat sich in den vergangenen Monaten bei der jungen Familie einiges getan. Vergangenen September hat das Paar sein erstes Haus in Dubai gekauft. Bislang ist das Eigenheim allerdings noch nicht bezugsfertig – allzu lange sollte es aber nicht mehr dauern, bis die drei endlich ihr neues Zuhause beziehen dürfen.

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Sohn Leo Luan

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann, Influencerin

Anzeige

Instagram / fionaerdmann Fiona Erdmann mit ihrem Mann und Sohn

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de