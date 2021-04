Er ist kaum wiederzuerkennen! Der Sternekoch Alfons Schuhbeck (71) ist ein echter Profi am Herd. Seit über 40 Jahren ist der Münchner als Gastronom tätig, gewann schon Dutzende Preise und trat bereits in zahlreichen TV-Shows wie "Küchenschlacht" als Experte auf. Jetzt überrascht der 71-jährige Sternekoch seine Fans jedoch nicht mit einem leckeren Gericht, sondern mit einer heftigen Verwandlung: Alfons hat stolze 25 Kilo abgenommen!

Derzeit stehen Schuhbeck und sein Freund und Kollege Johann Lafer (63) für neue Folgen der ZDF-Kochshow "Küchenschlacht" hinterm Herd. Der Gewürzliebhaber veröffentlichte nun ein Foto der beiden auf Instagram, das während der Dreharbeiten entstanden ist. Den Fans bleibt dabei nicht verborgen, dass Alfons deutlich erschlankt ist. Im Gespräch mit tz äußerte er sich zu den Spekulationen: "Ich wirke ja nur so schlank, weil der Lafer so ein Brocken ist", scherzte der Feinschmecker. Er sei in der Jugend des Alters, da müsse man ein bisschen was tun: "Ich bin jetzt bei 96 [Kilogramm] und geh noch auf 95 – das ist dann auch genug".

Wie der Mannschaftskoch des FC Bayern München das geschafft hat, verrät er auch: Er habe auf nichts verzichtet, aber seinen Weißmehlkonsum um 80 Prozent reduziert. Den Gemüseanteil habe er erhöht und weniger Brot und Nudeln gegessen. Sport gehöre natürlich auch dazu und verzichten würde er auf nichts. "Dauerverzicht ist nicht nachhaltig und macht koa Freud", lacht der Genießer.

Anzeige

Instagram / schuhbeck Die TV-Köche Alfons Schuhbeck und Johann Lafer

Anzeige

Getty Images TV-Koch Alfons Schuhbeck im Oktober 2019 in München

Anzeige

Getty Images Dieter Bohlen und Alfons Schuhbeck, November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de