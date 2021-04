Großbritannien trauert um Prinz Philip und zeigt dies mit großen Gesten. Der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) verstarb am vergangenen Freitag im Alter von 99 Jahren. Nach einer Herz-OP hatte er sich zunächst auf dem Weg der Besserung befunden, doch sein Zustand hatte sich in der Nacht vor seinem Tod rapide verschlechtert. Eines ist sicher: Die traurige Nachricht erschütterte die Menschen weltweit. Noch am gleichen Tag wurde dem Herzog von Edinburgh eine besondere Ehre zuteil: Die berühmten Glocken von Westminster Abbey läuteten 99 Mal für den verstorbenen Prinzen.

In Westminster Abbey hatten sich die Queen und Philip im Jahr 1947 das Jawort gegeben. Dort läuteten am Freitag die Glocken ein Mal für jedes Lebensjahr des Royals. Um 13 Uhr am Samstag feuerten Kanonen im ganzen Land innerhalb von 40 Minuten 41 Schüsse ab. Die höchste Ehrung einer Person war in der Vergangenheit stets mit maximal 21 Schüssen bedacht worden. Besondere royale Anlässe erhalten weitere 20 Schüsse.

Auch in den Medien und bei Sportveranstaltungen wird des verstorbenen Royals gedacht: Die Fußballspieler sollen schwarze Armbinden tragen und bei Spielen eine Schweigeminute abhalten, beim Pferderennen Grand National sollen es sogar zwei Schweigeminuten sein.

Prinz Philip im Juli 2020 in Windsor, England

Queen Elizabeth II. in der Westminster Abbey im November 2020

Prinz Philip im März 2017 vor Westminster Abbey

