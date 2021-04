Vorfreude ist ja bekanntlich die schönste Freude! Herzogin Kate (39) beherrscht den formvollendeten Auftritt – bei jedem Event ist die Frau von Prinz William (38) stets elegant und stilbewusst gekleidet. Natürlich darf dementsprechend auch das eine oder andere Designerstück nicht in dem Kleiderschrank der Brünetten fehlen. Anscheinend kommt es aber vor, dass eine neue Errungenschaft Kates ganz schön lange warten muss, bis sie tatsächlich ausgeführt wird!

Das verriet die Designerin Grace Han Hello! – offenbar trug Kate eine ihrer Taschen erst zwei oder drei Jahre, nachdem sie sie bekommen hatte. "Wir haben die Tasche in den Palast geschickt und dann habe ich darauf gewartet, dass ich in den Nachrichten sehe, wie [Kate, Anm. d. Red.] sie trägt. Ich war wirklich überrascht", erinnerte sich die Modeschöpferin. Anscheinend ist Kate ziemlich geduldig, wenn es darum geht, ihre neuen Accessoires in der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Als es dann aber tatsächlich so weit war und Kate die besagte Tasche trug, war Grace völlig aus dem Häuschen vor Freude. "Als ich an diesem Tag morgens aufwachte, habe ich in meinem Badezimmer geweint. Ich war so berührt", schwärmte der Kreativkopf.

ActionPress Herzogin Kate und Prinz William in London, Oktober 2020

Getty Images Herzogin Kate, Dezember 2020 in London

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate

