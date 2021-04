Auffälliges Outfit, Frau Klum! Das glücklich verheiratete Model zeigt sich gerne mit ihrem Liebsten: dem "Tokio Hotel"-Gitarristen Tom Kaulitz (31). Im Jahr 2018 machte Heidi (47) das Liebesglück mit dem gebürtigen Leipziger offiziell. Eine wiederkehrende Freizeitaktivität im Hause Klum/Kaulitz sind derzeit wohl ausgedehnte Spaziergänge am Strand ihrer Wahlheimat Los Angeles. Bei ihrem letzten Ausflug hat die GNTM-Chefjurorin jetzt ein außergewöhnliches Fashion-Statement gesetzt!

Nanu – wer ist denn die Frau mit dem riesigen Sombrero? Richtig geraten! Heidi Klum spazierte kürzlich im entspannten Schlabberlook samt mexikanischer Kopfbedeckung am Meer entlang. Doch die Paparazzi-Bilder zeigen: Die 47-Jährige ist nicht alleine unterwegs. Ihr Gatte Tom gesellt sich, genauso lässig gekleidet, zu seiner Angebeteten und die beiden genießen einen Coffee to go.

Ob diese außergewöhnliche Kombi Trendpotenzial hat? Das wird sich zeigen! Der Sombrero ist jedenfalls nicht der größte Hut im Kleiderschrank der Model-Mama. Vor Kurzem hatte Heidi auf Instagram ein Foto geteilt, auf dem eine XXL-Kopfbedeckung sogar ihre gesamte obere Körperhälfte verdeckt. Lediglich der Knack-Po der Blondine und ihre langen Beine sind auf der Aufnahme noch zu sehen.

MEGA Tom Kaulitz, Musiker und Heidi Klum, Model

Instagram / heidiklum Heidi Klum im März 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum und Tom Kaulitz

