Dass Heidi Klum (47) bis über beide Ohren verliebt ist, dürfte mittlerweile zum Allgemeinwissen gehören. Im Jahr 2018 machte die Germany's next Topmodel-Chefjurorin ihre Beziehung zu Tom Kaulitz (31) öffentlich. Ein Jahr später krönte im August 2019 die Hochzeit das Liebesglück der beiden. Immer wieder zeigt das Model auch im Netz, wie glücklich es mit dem Tokio Hotel-Gitarristen ist: Jetzt verbrachten die beiden einen romantischen Tag am Strand – und hielten das natürlich auf entzückenden Pärchenfotos fest.

Auf ihrem Instagram-Account teilte die 47-Jährige nun eine ganze Reihe von Schnappschüssen mit ihrem Liebsten. Die Bilder zeigen das Paar bei einem gemeinsamen Ausflug ans Meer. Dabei verzückt das Model seine Community mit einem ganz natürlichen Look: Ungeschminkt bringt Heidi ihren durchtrainierten Körper in einem schwarz-weißen Bikini vortrefflich zur Geltung, während sie mit ihrem Tom die Sonne genießt. "Wunderschöner Tag in Kalifornien", betitelte sie zufrieden ihre Aufnahmen.

Regelmäßig beweist die attraktive Bergisch-Gladbacherin im Netz, dass sie sich auch im Alter von 47 Jahren noch pudelwohl in ihrem Körper fühlt. Vergangene Woche postete die vierfache Mutter beispielsweise ein ziemlich heißes Video, in dem sie verführerisch in einem Pool planscht. Dabei ließ die Queen of Drags-Jurorin ihre Hüllen fallen und präsentierte sich komplett oben ohne!

Instagram / heidiklum Heidi Klum in Kalifornien

Instagram / heidiklum Tom Kaulitz und Heidi Klum, März 2021

Instagram / heidiklum Heidi Klum, Model

