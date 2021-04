Bei diesem Anblick ist offenbar selbst die Familie sprachlos! Rob Kardashian (34) zeigte sich als einziges Mitglied des Kardashian-Jenner-Clans bislang nur selten in der beliebten Realityshow Keeping up with the Kardashians. In der aktuellen Staffel war er nach langer Zeit erstmals wieder im TV zu sehen und überraschte mit seinem Aussehen die Zuschauer – er hat in den vergangenen Monaten tatsächlich stark abgenommen. Das entging auch seiner großen Schwester Khloé (36) natürlich nicht. Sie gestand jetzt sogar, ihren Bruder richtig heiß zu finden!

Während in den USA eine brandneue Episode des Reality-Formats über die Bildschirme flimmerte, teilte Khloé ihre Gedanken dazu bei Twitter. Als Rob plötzlich mit seiner schlanken Figur erschien, schrieb die Unternehmerin: "Wie heiß ist Rob bitte?" Da es sich dabei um ihren eigenen Bruder handelt, fragte sie ihre Community kurz darauf: "Ist es komisch, dass ich das sage, weil er ja mein Bruder ist?" Der einzige Sohn von Kris Jenner (65) hatte jahrelang mit seinem Gewicht zu kämpfen und sich eine Weile aus der Öffentlichkeit zurückgezogen.

Khloé selbst soll an Robs Gewichtsverlust sogar maßgeblich beteiligt gewesen sein! Sie half ihm wohl, seine Fitnessziele umzusetzen. Die beiden Geschwister standen sich schon immer sehr nah und unterstützten sich in der Vergangenheit oft gegenseitig. Erst im vergangenen Jahr hatte die 36-Jährige ihrem Bruder beim Sorgerechtsstreit um seine Tochter Dream (4) zur Seite gestanden.

Instagram / khloekardashian Robert und Khloé Kardashian mit Kendall Jenner im Juni 2020

Instagram / krisjenner Robert Kardashian und seine Mutter Kris Jenner

Instagram / khloekardashian Khloé Kardashian, US-amerikanischer TV-Star

