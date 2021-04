Anne Wünsche (29) steht zu ihren kleinen Schönheitsmakeln. Die ehemalige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ist Mutter von zwei Kindern. Dass ihre beiden Schwangerschaften Spuren an ihrem Körper hinterlassen haben, verheimlicht sie nicht. Schon mehrfach zeigte Anne ihren Fans ihre Schwangerschaftsstreifen am Bauch. Aber auch eine andere Körperstelle erinnert die YouTuberin an ihre anderen Umstände zurück: Sie zeigte nun erstmals, dass sie auch Dehnungsstreifen an den Brüsten hat.

Anne meldete sich nun in ihrer Instagram-Story vom Pool aus zu Wort. "Ich glaube, ich habe noch nie so deutlich meine Schwangerschaftsstreifen gezeigt, die ich auf meiner Brust habe", erzählte sie und zoomte dabei auf ihre Oberweite. Am meisten würde man die Dehnungsstreifen im Wasser sehen – oder wenn die Sonne darauf scheint. "Ich nenne sie dann immer Silberfischchen, weil die Streifen dann immer silbern glänzen", witzelte die 29-Jährige.

Ein Problem hat Anne mit ihren Dehnungsstreifen ganz offensichtlich nicht. "Die Streifen gehen einmal komplett rum, aber was soll man machen", gab sie sich entspannt und hatte sogar einen passenden Spitznamen für sich parat. "Ich kleines Streifenhörnchen", schrieb sie zu dem Clip.

