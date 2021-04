Chris Töpperwien (47) hat seine Mitstreiter falsch eingeschätzt! Gemeinsam mit den Realitystars Willi Herren (45) und Melanie Müller (32) wird der Currywurstverkäufer bald wieder im Fernsehen zu sehen sein – und zwar in dem Format Promis unter Palmen. Auch der einstige Love Island-Kandidat Henrik Stoltenberg und die Temptation Island-Legende Calvin Kleinen sind am Start – und von den zweien habe Chris einen ganz falschen ersten Eindruck gehabt, gestand er nun im Promiflash-Interview.

"Ich dachte mir halt, das sind so zwei Knalltüten von 'Temptation Island' oder 'Love Island'. Man wird ja heute über Nacht durch so ein Bummsformat zum Star", erklärte er gegenüber Promiflash. Jedoch habe Chris die zwei unterschätzt, denn mittlerweile habe er Henrik und Calvin sogar ins Herz geschlossen. "Ich mag die beiden sehr, sehr gerne. Das sind wirklich ganz nette Jungs", gab er daraufhin zu. Generell könne er niemanden benennen, mit dem er nicht in der Villa klargekommen ist: "Es ist aber erstaunlich, wie schnell man dann doch zusammenwächst."

"Ich muss aber auch dazu sagen, die können alle meine Kinder sein. Ich bin 47 und die sind Mitte 20", führte er im weiteren Gespräch mit Promiflash aus. Den Altersunterschied merke man tatsächlich an deren Benehmen in der Sendung. "Für die ist das mehr Urlaub unter Palmen" – für Chris sei die Show nämlich ein Job.

Instagram / henrik_stoltenberg Henrik Stoltenberg, TV-Sternchen

SAT.1 Calvin Kleinen, ​"Promis unter Palmen"-Kandidat 2021

Instagram / currywurstmann_official Chris Töpperwien, Unternehmer

