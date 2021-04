Wenn sich Katy Bähms Zukünftiger darüber mal nicht freut! Der ehemaligen Queen of Drags-Teilnehmerin steht aktuell Großes bevor: Schon am 12. April möchte sie ihrem Verlobten Francis das Jawort geben. Die 27-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, ist aktuell noch nicht aufgeregt, wie sie Promiflash schon verriet. Vielleicht kommt das aber, wenn die Dragqueen in ihr Brautkleid schlüpft. Das Stöffchen verspricht nämlich, ganz schön aufreizend zu werden – zumindest klingt das zunächst so!

Promiflash verrät Katy lachend, wie sie sich zu ihrer Hochzeit kleiden wird: "Ich ziehe wie immer etwas Knappes und Nuttiges an!" Dann fügt sie aber noch hinzu: "Spaß, Spaß. Ich werde auf jeden Fall einen schönen Anzug tragen. Der wird aber auch extravagant sein." Tatsächlich wird die Berlinerin "als Burak" – also ohne ihre Drag-Aufmachung – heiraten. Ein spektakuläres Katy-Bähm-Shooting werde es trotzdem geben.

Das Paar hatte sich dazu entschieden, sich das Jawort trotz der aktuellen Hygienemaßnahmen zu geben. "Es wird sehr, sehr bürokratisch sein und wir werden zum Standesamt fahren, unterschreiben und dann ist es, glaube ich, auch schon vorbei", erklärt Katy.

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis

Anzeige

Instagram / katybaehm Burak Bildik alias Katy Bähm mit seinem Verlobten Francis

Anzeige

Instagram / burakbildik Burak Bildik im Jahr 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de