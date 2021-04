Seit mehr als sieben Jahren sind Travestiekünstlerin Katy Bähm (27) und ihr Freund Francis ein Herz und eine Seele. Im Januar verkündete die ehemalige Queen of Drags-Teilnehmerin dann zur Freude ihrer Fans, dass sie und ihr Angebeteter den nächsten Schritt wagen wollen: Am 12. April gibt sich das Pärchen das Jawort! Mittlerweile steht der Hochzeitstermin unmittelbar vor der Tür. Promiflash hat nun nachgefragt, wie die Gefühlslage bei Katy kurz vor ihrem großen Tag ist!

"Ich bin tatsächlich noch gar nicht aufgeregt, und ich glaube, ich werde das auch nicht so sein", meint die 27-Jährige, die mit bürgerlichem Namen Burak Bildik heißt, jetzt im Promiflash-Interview. Dass die beiden mitten in der Pandemie vor den Altar schreiten, bringt auch so manche Herausforderung mit sich. Die Trauung soll deshalb vorerst nur standesamtlich vollzogen werden.

Doch Katy wäre nicht Katy, wenn sie nicht schon den perfekten Plan B in petto hätte. Denn mit einer Mini-Hochzeit möchte sie sich dann doch nicht dauerhaft begnügen. "Ich verschiebe sozusagen die Traumhochzeit auf nächstes Jahr, und dieses Jahr wollen wir uns erst mal nur im ganz kleinen Kreis das Jawort geben", verrät die DJane.

Anzeige

Instagram / katybaehm DJ Francis und Katy Bähm

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Dragqueen

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm und ihr Verlobter Francis im November 2020

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de