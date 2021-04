Prinz Philip (✝99) hatte kurz vor seinem Tod eine emotionale Unterhaltung mit seinem Sohn Prinz Charles (72). Am Freitag schockte die Nachricht über das Ableben des Herzogs von Edinburgh die ganze Welt. Kurz vorher war er wegen einer Infektion in ein Krankenhaus eingeliefert worden und musste sich wegen einer Vorerkrankung einer Herz-OP unterziehen. Zu dieser Zeit richtete er ernste Worte an seinen Sohn – und bat Charles im Falle seines Todes um einen Gefallen.

Während Philips Klinikaufenthalt stand ihm Charles zur Seite, dabei führten der 99-Jährige und der Thronfolger laut The Sun ein inniges Vater-Sohn-Gespräch. In der Unterredung seien dem Duke drei Dinge besonders wichtig gewesen, wie ein Experte behauptete: Philip habe Charles darum gebeten, sich im Falle seines Todes gut um seine Ehefrau Queen Elizabeth II. (94) zu kümmern. Außerdem sollen die beiden auch darüber gesprochen haben, wie Charles die königliche Familie in den kommenden Jahren führen soll.

Der 99-Jährige machte auch seinen Wunsch deutlich, dass er gerne nach Schloss Windsor zurückkehren möchte, um dort seine letzten Tage im Kreise seiner Liebsten zu verbringen. Und tatsächlich verließ Philip die medizinische Unterbringung nur zwei Wochen vor seinem Tod und verstarb letztendlich in den heimischen vier Wänden an der Seite seiner Gattin.

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles 2010

Getty Images Die Queen, Prinz Philip und Prinz Charles bei Prinzessin Eugenies Hochzeit, 2018

Getty Images Prinz Philip und Prinz Charles, 2013

