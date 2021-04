Babyboom bei Nick Cannon (40)! Der Ex-Mann von Mariah Carey (51) wurde erst vor wenigen Monaten Vater seines vierten Kindes: Seine On-Off-Freundin Brittany Bell brachte deren zweiten Nachwuchs, eine kleine Tochter, zur Welt – mit der "All I Want For Christmas Is You"-Interpretin hat er bereits Zwillinge. Nachdem schon seit einiger Zeit Gerüchte um weiteren Zuwachs kursieren, wurden diese nun bestätigt: Nick wird erneut Vater von Zwillingen!

Nick wird zum zweiten Mal Zwillinge auf der Welt begrüßen. Allerdings nicht mit Brittany, sondern mit Abby De La Rosa. Die DJane hatte ihre Schwangerschaft bereits vor Monaten bekanntgegeben, aber den Vater bis jetzt geheimgehalten – die Fangemeinde hatte dennoch vermutet, dass es sich dabei um den Comedian handeln könnte. Nun verkündete die Beauty auch offiziell die Vaterschaft Nicks mit diversen intimen Aufnahmen auf Instagram und richtete emotionale Worte an ihre ungeborenen Söhne: "Euer Vater und ich werden immer für euch beide da sein, in völliger Übereinstimmung und Unterstützung."

Wie aber dementsprechend der Beziehungsstatus zu der Mutter seiner jüngstgeborenen Tochter ist, ist bislang noch nicht geklärt – auf den von Abby geteilten Bildern sehen sie und der The Masked Singer-Star allerdings sehr vertraut aus. Die Fans schien das auch sehr zu irritieren. "Und was ist mit seiner Freundin? Hat er nicht gerade erst ein Kind mit Brittany bekommen?", fragte sich eine skeptische Followerin.

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa, DJane

Instagram / missbbell Nick Cannon und Brittany Bell mit ihren gemeinsamen Kindern, Ostern 2021

Instagram / mariahcarey Mariah Carey mit Monroe, Nick und Moroccan Cannon an Thanksgiving 2019

