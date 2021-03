Erwartet Nick Cannon (40) bald zweifaches Babyglück? Pünktlich zum vergangenen Weihnachtsfest hatte sich der Musiker mit süßen Neuigkeiten gemeldet: Seine On-Off-Freundin Brittany Bell hatte eine kleine Tochter zur Welt gebracht. Für den Ex-Mann von Mariah Carey (50) nicht das erste Kind – er hat bereits drei weitere Sprösslinge. Und vielleicht demnächst noch mehr? Jetzt meldete sich eine bisher unbekannte Frau im Netz, die aktuell mit Zwillingen schwanger ist!

Abby De La Rosa ist derzeit mit zwei kleinen Jungen in anderen Umständen. Den Vater ihres erwarteten Nachwuchses verkündete die DJane zwar noch nicht öffentlich – ihre Community ist sich allerdings nach einem kurzen Instagram-Clip, in dem die Hand eines Mannes zu sehen ist, einig: Nick ist der werdende Twin-Daddy! Immerhin soll die US-Amerikanerin einem ihrer Follower dieses Detail bereits in einem privaten Chat verraten haben. Wie das Verhältnis zwischen Abby und Nick ist, ist aber noch unbekannt. Und auch der Interpret meldete sich zu den Gerüchten bisher nicht selbst zu Wort.

Doch ganz egal, wer das männliche Elternteil denn nun offiziell ist – Abby kann die Geburt ihrer beiden Söhne offenbar kaum noch abwarten. "Unsere Söhne, wir können es kaum erwarten, sie beide kennenzulernen", schwärmte die schwangere Beauty kürzlich unter einem ihrer Instagram-Beiträge.

Anzeige

Instagram / hiabbydelarosa Abby De La Rosa, DJane

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Musiker

Anzeige

Getty Images Nick Cannon, Künstler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de