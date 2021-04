Anne Wünsche (29) setzt sich für das Thema Selbstliebe ein! Die einstige Berlin – Tag & Nacht-Darstellerin ist schon seit Jahren im Netz als Influencerin aktiv. Dabei nimmt sie oft kein Blatt vor den Mund und begeistert ihre Community vor allem mit ihrer lockeren Art. Doch auch für ernste Themen macht sich die Berlinerin immer wieder stark: Nun zeigt Anne mit zwei Bikinifotos, dass im Netz nicht immer alles der Wahrheit entspricht!

Auf Instagram teilt die 29-Jährige jetzt zwei Schnappschüsse von sich, die sie einmal in perfekter Pose und einmal in entspannter Körperhaltung zeigen. "Gleicher Körper, unterschiedliche Haltung", betitelt Anne passend dazu ihren Beitrag. Sie wolle damit verdeutlichen, dass man nicht immer alles glauben sollte, was einem im Netz gezeigt wird. "Nicht nur der scheinbar perfekte Körper, sondern auch die 'perfekten' Beziehungen [...] – Es ist nicht immer echt und vieles ist nur gestellt", betont die zweifache Mutter.

Deshalb wolle die 29-Jährige ihren Fans bewusst machen, dass das Leben eines Influencers nicht nur schöne Seiten hat – auch wenn im Netz häufig genau das suggeriert werde. "Mein Körper ist genauso wenig perfekt, aber wenn ich wollte, könnte ich euch das Bild geben, als wäre es so", erklärt die Berlinerin ihren Standpunkt.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Netz-Star

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin

