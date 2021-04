Heute ist es soweit: Katy Bähm (27) heiratet! Die ehemalige Queen of Drags-Kandidatin möchte ihrem Verlobten Francis jeden Moment das Jawort geben. Promiflash hatte die Dragqueen ihr Hochzeitsdatum, den 12. April 2021, schon vor einiger Zeit verraten – und jetzt ist der Tag endlich gekommen. Doch ganz so wie Katy sich die Trauung immer vorgestellt hatte, wird es natürlich nicht ablaufen. Schließlich müssen sie und ihr Zukünftiger sich an die Bestimmungen aufgrund der aktuellen Gesundheitslage halten. Da weiß sich der TV-Star allerdings zu helfen!

"Es wird nur standesamtlich. Wir dürfen ja keine Leute mitnehmen, wir dürfen nicht mal einen Fotografen mitnehmen", bedauert Katy im Gespräch mit Promiflash. Ihre Vorstellung von der Traumhochzeit sieht natürlich ganz anders aus: "Mit weißen Pferdchen vorfahren und natürlich hätte ich auch Heidi eingeladen." Mit Heidi Klum (47) versteht sich die Berlinerin seit ihrer "Queen of Drags"-Teilnahme blendend. Die Germany's next Topmodel-Chefin habe sich auch schon mehrfach nach einen Termin erkundigt.

Auch wenn aktuell nicht alles so laufen kann, wie Katy es sich wünschen würde, lässt sie sich davon nicht beirren: "Ich verschiebe das alles auf nächstes Jahr und dann gibt es eine große Feier, wenn es möglich ist." Glaubt ihr, Heidi wird wirklich bei Katys großer Hochzeit dabei sein? Stimmt unten ab!

Anzeige

Instagram / katybaehm "Queen of Drags"-Bekanntheit Katy Bähm und ihr Verlobter Francis

Anzeige

Instagram / katybaehm Francis Walter und Katy Bähm

Anzeige

Instagram / katybaehm Katy Bähm, Reality-TV-Star

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de