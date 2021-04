Nathalie Volk (24) zieht ihr eigenes Ding durch! Seit Anfang Dezember des vergangenen Jahres ist es offiziell: Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin ist nach der Trennung von Unternehmer Frank Otto (63) wieder in einer Beziehung, und zwar mit Hells-Angels-Mitglied Timur A. – mit ihm lebt die Beauty nun in dessen Wahlheimat Ankara. Und die Beauty hat mit Miranda Di Grande nicht nur einen neuen Namen, sondern ließ auch ihr altes Leben zurück. Und mehr noch: Nathalie soll auch keinen Kontakt mehr zu ihrer Familie haben!

Erst kürzlich stellte sich Nathalie via Instagram erneut den zahlreichen Fragen ihrer Community. Auf das Nachhaken eines Fans, ob das Model denn noch in regem Austausch mit der Mutter oder dem Bruder in Deutschland sei, lautete die Antwort: "Leider nicht!" Für einige von Nathalies Anhänger kam das sicherlich überraschend – immerhin hatte die gebürtige Nienburgerin doch zuvor stets den Kontakt zu ihren Liebsten gepflegt.

Den Grund für den plötzlichen Kontaktabbruch behielt Nathalie allerdings für sich. Mit dem aktuellen Leben fernab ihrer Heimat dürfte die dunkelhaarige Schönheit aber vollauf zufrieden sein. Erst kürzlich hatte sie einen neuen Schnappschuss von sich an der Seite ihres Partners geteilt. Und sogar eine Hochzeit mit dem Rocker schließt Nathalie nicht aus.

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk, Model

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk mit ihrem Partner

Instagram / mirandadigrande Nathalie Volk als Miranda DiGrande

