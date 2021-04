Erwartet Loredana Zefi etwa wieder Nachwuchs? In Sachen Karriere startet die Rapperin gerade voll durch: Neben der Musik brachte die gebürtige Schweizerin Anfang dieses Jahres sogar ihre eigene Make-up-Linie auf den Markt. Doch Loredana ist nicht nur eine toughe Künstlerin und Geschäftsfrau, sondern auch Mama der kleinen Hana. Seit längerer Zeit wird nun schon darüber spekuliert, ob das kleine Mädchen wohl noch ein Geschwisterchen bekommt – jetzt befeuerte Loredana die Gerüchte sogar selbst!

Via TikTok postete Loredana nun einen kurzen Clip, in dem sie zur Hörprobe einer neuen Single die Hüften kreisen lässt. Für den Netzauftritt wählte die Beauty einen XXL-Hoodie – ob der vielleicht dazu dient, etwas zu vertuschen? Ihre Aussage in den Kommentaren macht jedenfalls stark diesen Anschein. "Babybauch unterm Hoodie, sorry", schrieb die 25-Jährige. Ob sie damit nur gescherzt hat, ließ die "Kein Plan"-Interpretin allerdings offen. Auf einem im März veröffentlichten Schnappschuss ist von einer Wölbung ihrer Bauchmitte jedoch keine Spur.

Dass Loredana in ihrer Rolle als Mama voll und ganz aufgeht, ist längst kein Geheimnis mehr. Im Netz teilt die Schönheit regelmäßig Aufnahmen von sich an der Seite ihrer kleinen Maus. Die aktuelle Pandemie kommt der Unternehmerin sogar gut zupass. "Für mich war es einfach perfekt, weil Hana zwei Jahre gerade wird. Und ich glaube, wenn das mit Corona nicht gewesen wäre, hätte ich halt nicht wirklich Zeit für sie gehabt", erklärte Loredana im Beisein von Promiflash während der YouTube-Top-Listen-Pressekonferenz 2020.

