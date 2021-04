Prinz Philip (✝99) hinterlässt eine große Lücke in der britischen Königsfamilie! Am vergangenen Freitag gab der Palast die traurige Nachricht bekannt, dass der Prinzgemahl von Queen Elizabeth II. (94) verstorben ist – ein schwerer Verlust für seine Liebsten. So auch für seinen Enkel Prinz William (38), der sich bisher nur in Form eines offiziellen Statements zum Tod seines Großvaters geäußert hatte. Jetzt aber widmet William seinem Opa einen rührenden, äußerst persönlichen Nachruf im Netz...

Auf seinem Instagram-Profil veröffentlichte der Thronfolger ein hübsches, älteres Bild von seinem Erstgeborenen Prinz George (7) und dessen Urgroßvater Philip in einer Pferdekutsche. Dazu verfasste er diese emotionalen Zeilen: "Ich werde die besonderen Erinnerungen niemals als selbstverständlich betrachten, die meine Kinder mit meinem Großvater haben – wie er sie in seiner Kutsche abgeholt hat und wie sie seine ansteckende Abenteuerlust und seinen schelmischen Sinn für Humor erlebt haben." Weiter schreibt William: "Das Jahrhundert-Leben meines Großvaters war definiert durch seinen Dienst für sein Land und das Commonwealth – für seine Frau und seine Königin und für unsere Familie."

Abschließend schwärmt der Herzog von Cambridge: "Mein Großvater war ein außergewöhnlicher Mann und Teil einer außergewöhnlichen Generation." Seine Gattin Herzogin Kate (39) und er würden die Queen nun anstelle von Philip in den kommenden Jahren unterstützen. "Ich werde meinen Großvater vermissen, aber ich weiß, er hätte gewollt, dass wir diese Aufgabe fortführen."

Instagram / kensingtonroyal Prinz Philip und Prinz George

Getty Images Prinz Philip und Prinz William im Oktober 2015

Getty Images Herzogin Kate, Prinz William, die Queen, Prinzessin Anne, Prinz Philip und Prinzessin Beatrice

