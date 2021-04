Hugh Jackman (52) liebt seine Frau jeden Tag mehr! 1995 hatte der Schauspieler seine zukünftige Ehefrau Deborah-Lee Furness kennengelernt. Es scheint Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein, denn nur ein Jahr später gaben sich die Turteltauben bereits das Jawort – und sind seither anscheinend überglücklich. Das verdeutlicht der X-Men-Darsteller nämlich stets mit niedlichen Postings im Netz. Zu ihrem 25. Hochzeitstag machte Hugh seiner Deb nun eine rührende Liebeserklärung!

Via Instagram blickte er auf wohl einen der schönsten Tage seines Lebens zurück – die Hochzeit mit seiner großen Liebe. So postete Hugh zuckersüße Schnappschüsse seiner Trauung, auf denen das Pärchen bis über beiden Ohren grinste. "Mit Deb verheiratet zu sein, ist so natürlich wie das Atmen. Seit wir uns kennen, wusste ich, dass es unser Schicksal ist, zusammen zu sein. In unseren 25 Jahren ist unsere Liebe nur gewachsen", fand er emotionale Worte für seine Deb.

"Ich liebe dich mit meinem ganzen Herzen", schloss der Australier den bewegenden Text ab. Seine Community scheint genauso verliebt in die beiden zu sein: "Ihr seid der Grund, warum ich an die Seelenverwandtschaft glaube" oder "Ihr seid so ein wunderschönes Paar", lauteten nur zwei der unzähligen Kommentare seiner Follower.

Anzeige

Getty Images Deborah-Lee Furness und Hugh Jackman, Ehepaar

Anzeige

Instagram / thehughjackman Hugh Jackmann, Schauspieler

Anzeige

Instagram / thehughjackman Deborah-Lee Furness und Hugh Jackman bei ihrer Hochzeit

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de