Ihre Liebesgeschichte liest sich wie ein Märchen! Seit 24 Jahren sind Hugh Jackman (52) und Deborra-Lee Furness inzwischen verheiratet. Außerdem haben sie zwei gemeinsame Kinder: Sohn Oscar Maximilian ist heute schon 20 Jahre alt und ihre Tochter Ava Eliot ist 15. Kein Wunder also, dass die beiden Schauspieler in Hollywood als absolutes Traumpaar gelten! Auch Hugh weiß sich offenbar glücklich zu schätzen – und machte Deborra-Lee jetzt eine öffentliche Liebeserklärung zu ihrem 65. Geburtstag.

"Alles Liebe zum Geburtstag, meine unglaubliche Frau. Dein Mut, dein Esprit, dein offenes Herz, deine Loyalität, deine Kreativität, deine Lebensfreude, deine Keckheit und deine Spontanität inspirieren mich jeden Tag", schwärmte der "Greatest Showman"-Darsteller jetzt auf Instagram und schrieb weiter: "Ich liebe dich so sehr, mehr als eine Bildunterschrift jemals fassen könnte." Dazu veröffentlichte Hugh ein gemeinsames Foto mit seiner Frau, das offenbar gerade erst während der Geburtstagsfeierlichkeiten entstanden ist: Deborra-Lee pustet dabei einen Satz Kerzen aus, während ihr Mann ihr lachend zusieht.

Obwohl die beiden offenbar eine glückliche Ehe führen, halten sich schon seit Jahren hartnäckig die Gerüchte, der Wolverine-Star sei in Wahrheit schwul. Anfang Oktober reagierte Deborra-Lee in der australischen Talkshow Anh's Brush with Fame nun erstmals öffentlich auf die Behauptung: "Ich schaue mir all diese Magazine an und sie sind so gemein. Ich hoffe, den Leuten ist klar, dass das alles erfunden ist."

