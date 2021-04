Erwartet Georgina Fleur (31) jetzt ein Baby oder nicht? Diese Frage stellen sich aktuell zahlreiche Fans der Reality-TV-Beauty! Seit ein Insider Anfang März behauptet hat, dass die ehemalige Sommerhaus-Teilnehmerin schwanger sei, warten ihre Fans gespannt auf eine Bestätigung – doch die bleibt bisher aus. Stattdessen offenbarte die Luxus-Lady jetzt, sie habe mittlerweile zehn Kilo zugenommen. Georginas bester Freund und TV-Kollege Sam Dylan (30) deutet nun an, dass es sich dabei um Baby-Pfunde handeln könnte...

Unter einigen aktuellen Schnappschüssen von ihr auf Instagram finden sich lauter Kommentare zu ihrer angeblichen Schwangerschaft. Auch der Ex-Prince Charming-Boy hat kommentiert: "Also, wenn du wirklich schwanger sein solltest, bist du die sexiest Schwangere ever!" Doch so richtig schlau wird man aus dieser Aussage nicht. Denn warum sollte Georgina ihren BFF nicht einweihen, wenn sie tatsächlich ein Baby erwartet? Allerdings ist es auch gut möglich, dass Sam sich hier bloß "dumm" stellt und längst Bescheid weiß.

Und was sagt eigentlich ihr On-Off-Verlobter Kubilay Özdemir dazu, dass er und Georgina angeblich Eltern werden? Der Unternehmer hüllt sich zu diesem Thema – genau wie die 31-Jährige – in Schweigen. Stattdessen machte er zuletzt mal wieder mit einem Mega-Zoff mit Georgina sowie einer offenbar blutigen Prügelei von sich hören.

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur, bekannt aus "Das Sommerhaus der Stars"

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur in Dubai

Instagram / georginafleur.tv Georgina Fleur und Kubilay Özdemir in Dubai

