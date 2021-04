Ist zwischen Jennifer Lopez (51) und Alex Rodriguez (45) doch alles aus und vorbei? Seit Wochen halten sich Trennungsgerüchte um die Sängerin und den ehemaligen Baseballspieler. Während die beiden zwar einräumten, eine Krise zu haben, stellten sie Ende März mit einem gemeinsamen Selfie im Netz jedoch klar: Sie sind nach wie vor zusammen. Ob sie sich ihrer Liebe füreinander aber doch nicht mehr so sicher sind, wie sie es einmal waren? J.Lo zeigt sich jetzt ohne ihren Verlobungsring!

2019 hatte A-Rod um die Hand der "Let's Get Loud"-Interpretin angehalten und ihr in dem Zuge einen funkelnden Diamanten an den Finger gesteckt – von dem fehlt in einem neuen Post der Beauty nun aber jede Spur: J.Lo dreht derzeit den Film "Shotgun Wedding" in der Dominikanischen Republik und teilt auf Instagram nun eine Reihe Bilder von einer Drehpause. Auf denen trägt sie zwar zahlreiche Ketten, Armbänder und sogar einen auffälligen Ring an der Hand – bei dem handelt es sich jedoch nicht um den Klunker, den sie von dem Sportler erhielt.

Ob die Musikerin und A-Rod ihre Verlobung inzwischen tatsächlich aufgelöst haben? Bis vor wenigen Wochen hieß es zwar, dass sie eine Hochzeit aufgrund ihrer Beziehungsprobleme nicht überstürzen wollen würden – diese aber nicht vom Tisch sei: "Die beiden müssen noch eine Menge besprechen, bevor in ihrer Beziehung wieder alles in Ordnung ist. Sie sind weit davon entfernt, eine Hochzeit zu planen, aber sie sind immer noch verlobt", behauptete ein Insider gegenüber dem Magazin People.

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez, 2020

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez bei der Vereidigung des US-Präsidenten Joe Biden

Getty Images Jennifer Lopez und Alex Rodriguez

