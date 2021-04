Es wird Zeit für etwas Neues! Nachdem sich Sophia Thiel (26) zwei Jahre lang komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, ist sie seit einigen Wochen wieder zurück. Ganz zur Freude ihrer Fans ist die YouTuberin auf Social Media ab sofort wieder regelmäßig aktiv und lässt ihre Community an ihrem Alltag teilhaben. Nun veröffentlichte sie ein ganz besonderes Video – Sophia wagt ein mutiges Umstyling!

Für die Fitness-Influencerin, die seit Jahren lange hellblonde Haare trägt, ging es vor ein paar Tagen zum Friseur – und tatsächlich hatten es ihre Follower in der Hand, was mit ihrer Mähne passiert. Sie hatten im Vorfeld abstimmen können, welche Frisur sie sich für ihr Idol wünschen. Während die Haar-Stylistin natürlich eingeweiht war, ahnte Sophia bis zum Schluss nicht, was auf ihrem Kopf passiert. In einem YouTube-Video hielt die 26-Jährige das spannende Umstyling fest und erklärte kurz bevor die Schere angesetzt wurde, dass sie glaubt, dass ihre Haare dunkler und kürzer werden...

Und Sophia sollte Recht behalten! Denn sie bekam wirklich einen dunkleren Farbton und einen coolen Long-Bob verpasst. Die Sportliebhaberin trug während des ganzen Prozesses eine verdunkelte Brille und durfte selbst erst am Ende einen Blick auf ihre neue Haarpracht werfen. "Oh mein Gott, geil, krass, es ist dunkel und kurz", hielt sie lachend und etwas fassungslos fest. Mit dem Endergebnis ist sie total happy – wie gefällt euch der neue Look? Stimmt in der Umfrage unter diesem Artikel ab.

Instagram / pumping.sophia.thiel Sophia Thiel in München im Februar 2021

YouTube / Sophia Thiel Sophia Thiel beim Friseur

