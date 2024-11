Sashas Sohn wurde in der Kita wegen eines Rocks ausgelacht

Sänger Sasha (52) und seine Frau Julia Röntgen sind im Jahr 2018 Eltern geworden: Ihr fünfjähriger Sohn Otto ist seither ihr größter Stolz und Lebensmittelpunkt. Vor allem können die liebenden Eltern ihren Nachwuchs jedoch nicht beschützen. Otto geht derzeit in die Kita und musste dort kürzlich eine unschöne Erfahrung machen, wie das Paar vor wenigen Tagen im Interview mit Bunte verriet. "Otto hat sich einmal für die Kita einen Rock angezogen, weil er sich den von [...] seiner besten Freundin, seiner Cousine, geliehen hat. Dafür wurde er dann ausgelacht", berichtete Julia bedrückt.

Eigentlich sind sie mit der Kita-Einrichtung mehr als zufrieden. "Aber manchmal sind es halt andere Kids. Da ist dann der eine dabei, der sagt was Doofes", erklärte die Kinderbuchautorin gegenüber der Zeitung. Obwohl Otto normalerweise eine starke Persönlichkeit habe und bei den anderen Kindern sehr beliebt sei, hätte ihn der negative Kommentar an diesem Tag besonders getroffen: "Er war ein bisschen geknickt, weil er das nicht verstanden hat." Trotz Gegenwind in der Kita stehen Papa Sasha und Mama Julia voll und ganz hinter ihrem Sohn. "Ich glaube, man kann einfach nur sagen: 'Du bist du. Und du machst, was du willst. Wenn du Lust hast, dir einen Rock anzuziehen oder dir die Fingernägel zu bemalen, dann mach das doch einfach", betonte der Musiker und machte deutlich, dass er die Kreativität seines Sohnes nicht nur erlauben, sondern auch unterstützen würde.

Der Kitaalltag ist für die Familie offenbar nicht immer leicht. Vor dem bald bevorstehenden Schulstart hat Julia jedoch noch mehr Angst, wie sie im Interview mit Bunte vor wenigen Monaten gestand. "Ich bekomme Panikattacken, wenn Otto nächstes Jahr in die Schule kommt", gestand die Geschäftsfrau lachend und fügte hinzu: "Unser Leben wird komplett anders werden." An feste Ferienzeiten gebunden zu sein und früh aufstehen zu müssen, werde für sie als Familie eine herausfordernde Umstellung.

Instagram / radiographia Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn Otto im September 2024

Getty Images Sasha und Julia Röntgen im November 2024

