Sänger Sasha nimmt sich eine längere Auszeit für seinen Sohn

Sasha (52) wird nach den Weihnachtsfeiertagen nicht wie alle anderen wieder in seinen Job zurückkehren. Der Sänger gönnt sich im neuen Jahr erst einmal eine längere Auszeit – Grund dafür ist sein Sohn Otto. Dieser kommt nämlich im Sommer in die Schule, was den Alltag seiner dreiköpfigen Familie ganz schön verändern wird. "Ich glaube, dass sich jetzt die Gelegenheit bietet, diese Zeit noch zu nutzen", erklärte der Musiker gegenüber RTL. Bis zum Schulstart wollen er, seine Frau Julia und Otto noch viel reisen, worauf der "If You Believe"-Interpret bereits richtig Lust hat. Gegen die kleine Auszeit fern vom Rampenlicht scheint er also nichts dagegen zu haben – im Gegenteil: "Ich mache jetzt erst mal Pause – freu mich aber drüber und genieße noch das Jahr."

Vor den Feiertagen wird es allerdings noch alles andere als ruhig in der Familie Röntgen-Schmitz. Sasha und Julia erwarten nämlich rund 26 Gäste, wobei die vielen Besucher laut dem 52-Jährigen auch die weihnachtliche Stimmung bringen. "Es ist aber trotzdem immer sehr schön und besinnlich und ein bisschen chaotisch. Also genau das, was man sich an Weihnachten eigentlich wünscht", verriet der ehemalige The Voice of Germany-Coach. Er scheint dem Trubel des großen Fests also gewachsen zu sein. "Viele Kinder heißt auch viel Alarm, aber auch schönen Alarm. Kinder-Alarm ist ja schöner Alarm", freute sich Sasha gegenüber dem Sender.

Noch viel Zeit mit ihrem Nachwuchs zu verbringen, ist auch bei Julia schon länger ein Thema. "Ich bekomme Panikattacken, wenn Otto nächstes Jahr in die Schule kommt", scherzte Julia im Interview mit Bunte bereits im September dieses Jahres. Dabei beschäftigen sie vor allem die Veränderungen, die Ottos Schulstart mit sich bringt. "Unser Leben wird komplett anders werden", bemerkte die Autorin. Neben den zeitlichen Einschränkungen beim Reisen mache sie sich auch Gedanken zum frühen Aufstehen mit ihrem Sohn. "Ich muss mich jetzt langsam schon daran gewöhnen, damit ich in diesen Rhythmus reinkomme", gestand die Einfach-Mama.

Mischa Lorenz Sasha, ehemaliger "The Voice Kids"-Coach

Instagram / radiographia Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn Otto im September 2024

