Julia Röntgen und Sasha sorgen sich um Schulstart von Sohn

Die Zeit vergeht wie im Flug – auch bei Promis wie Sasha (52) und seiner Frau Julia Röntgen. Die beiden wurden 2018 Eltern eines gemeinsamen Sohnes, der bereits im kommenden Jahr in die Schule kommen wird. Das scheint der Autorin jetzt schon ein wenig zu schaffen zu machen, wie sie im Interview mit Bunte preisgibt. "Ich bekomme Panikattacken, wenn Otto nächstes Jahr in die Schule kommt", erzählt Julia lachend und fügt hinzu: "Unser Leben wird komplett anders werden." Das Paar habe bisher nämlich nie auf Ferien oder Ähnliches achten müssen.

Ebenso wenig sei es bei ihnen normal gewesen, früh aufzustehen, da dies "in einem Musiker-Leben anders" sei. "Ich muss mich jetzt langsam schon daran gewöhnen, damit ich in diesen Rhythmus reinkomme", betont die Liebste des "If You Believe"-Interpreten und erläutert: "Wir können nicht einfach sagen: 'Wir fahren jetzt weg, weil es regnet', sondern wir bleiben dann zu Hause, weil er in die Schule muss." Auch bei Sashas Touren können sie und ihr Nachwuchs den Musiker nicht mehr begleiten – was eine "riesige Umstellung" sein werde.

Dabei könnte es sein, dass seine Auftritte in Zukunft wieder mehr werden. Ende 2023 sah das noch anders aus: Sasha musste seine 13 geplanten Konzerte im Dezember absagen, da er kurz vor einer Lungenentzündung stand. Nach einer langen Genesungszeit ging es ihm im vergangenen Mai aber glücklicherweise wieder besser – und er feierte sein Bühnen-Comeback in einer fast ausverkauften Arena in Hamburg.

Anzeige Anzeige

Instagram / sasha.music Julia Röntgen, Sasha und ihr gemeinsamer Sohn

Anzeige Anzeige

Sasha bei einem Konzert im Oktober 2018 in Berlin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige