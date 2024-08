Liev Schreiber glänzt mit Teenagern und Ehefrau auf Premiere

Liev Schreiber (56) feierte die Premiere seines neuen Films "Across The River And Into The Trees" in New York und brachte dafür seine Familie mit: Seine Kinder Sasha und Kai, die er mit Naomi Watts (55) hat, sowie seine Frau Taylor Neisen. Die beiden Teenager wirkten auf dem roten Teppich ziemlich selbstbewusst und posierten gekonnt vor den Fotografen. Liev erschien in einem eleganten schwarzen Outfit, während Taylor in einer dunkelblauen Robe glänzte. Sasha war mit einem ähnlich dunklen Ensemble farblich abgestimmt und Kai entschied sich für ein cremefarbenes Kleid mit Blumenstickereien.

Der Film des Familienvaters, der auf einem Roman von Ernest Hemingway basiert und in den letzten Tagen des Zweiten Weltkriegs in Italien spielt, wurde beim Sun Valley Film Festival 2022 uraufgeführt. Jetzt erhält er eine limitierte Kinopremiere. In dem Drama verkörpert Liev einen todkranken US-Oberst, der sich in eine junge italienische Contessa verliebt. Diese wird von Matilda De Angelis (68) gespielt. Ebenfalls mit von der Partie ist Josh Hutcherson (31).

Ob Sasha und Kai ihrem Papa wohl bald nacheifern werden, was seine Karriere betrifft? Naomi verriet laut Daily Mail erst kürzlich, dass die beiden Jugendlichen ebenfalls Schauspielambitionen haben. Liev und sie haben sich 2016 nach elf Jahren Beziehung getrennt, pflegen aber ein freundschaftliches Verhältnis. Die Beziehung zwischen dem 56-Jährigen und seiner neuen Partnerin Taylor begann 2017. Die beiden heirateten im vergangenen Sommer kurz vor der Geburt ihrer ersten gemeinsamen Tochter Hazel. Parallel dazu fand Naomi ihr Glück mit Billy Crudup, den sie im Juni 2023 heiratete.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liev Schreiber, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Laura Cavanaugh/Getty Images Liev Schreiber und Naomi Watts mit ihren Kindern auf der "Pan"-Premiere 2015

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Liev seine Kinder zur Premiere mitgebracht hat? Supercool! Es ist toll, dass er Familie und Arbeit auf die Weise kombiniert. Na ja. Ich finde, dass er seinen Nachwuchs aus der Öffentlichkeit raushalten sollte. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de