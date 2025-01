Kein Grau mehr: Sänger Sasha überrascht mit neuer Haarfarbe

Sasha (53), bekannt als erfolgreicher Sänger und Coach bei "The Voice", hat seine Fans mit einem neuen Look überrascht. Auf Instagram präsentierte sich der 51-Jährige plötzlich mit auffallend dunkelbraunem, leicht rötlichem Haar – eine sichtbare Veränderung zu seinem bisher bekannten Silber-Look. Im Gespräch mit Bild erklärte Sasha, dass er schon immer gerne mit Haarfarben experimentiert habe und dass das bei grauem Haar natürlich schneller auffalle. "Ich kann halt alles tragen", verriet er selbstbewusst und spielte auf seine bisherigen Frisurenexperimente wie Haartolle, Irokesenschnitt und Co. an.

Dass sich bei Männerhaar oft schneller erkennen lässt, dass "nachgeholfen" wurde, bestätigte die Friseurin Denise Kosek. Sie erklärte, dass bei Männern die Koloration oft einen rötlicheren oder künstlichen Touch bekomme, was es für Außenstehende leichter mache, Veränderungen zu bemerken. Ihr Tipp: Kühlere Nuancen verwenden, um das Ergebnis natürlicher wirken zu lassen. Sasha selbst lässt sich von solchen Details jedoch nicht beirren, denn schon 2014 zeigte er sich offen für mutige Veränderungen, auch in Form von ästhetischen Eingriffen. Damals unterzog er sich einer Haartransplantation, die er später scherzhaft als "Metzgerei" bezeichnete.

Abseits solcher Eingriffe gilt Sasha als äußerst vielseitiger Künstler. Neben seiner Musikkarriere hat sich der Sänger auch als Autor einen Namen gemacht. 2021 veröffentlichte er ein Kinderbuch mit dem Titel "Toto und der Mann im Mond". Privat ist Sasha mit Julia Röntgen verheiratet, der er 2015 das Jawort habe und mit der er einen Sohn hat. Die Familie hält sich aus der Öffentlichkeit heraus. Nur gelegentlichen geben sie Einblicke in ihr Familienleben. Mit seinem neuen Look sorgt Sasha allerdings dafür, dass seine Fans sowieso nur noch Augen für sein Haupthaar haben.

https://www.instagram.com/p/DEcJpqOOI4l/ Sasha, Ehefrau Julia Röntgen und Freunde.

Instagram / sasha.music Sasha und sein Sohn Otto bei den Dreharbeiten zu "Lighthouse", 2022

