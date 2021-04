Ist Jennifer Aniston (52) jetzt etwa eine Mama? Die Schauspielerin hat in der Vergangenheit immer wieder betont, dass sie sich nicht nur ihrer Karriere widmen wolle, sondern sich auch unbedingt Nachwuchs wünsche – doch bisher ging dieser Traum leider noch nicht in Erfüllung. Das könnte sich nun aber geändert haben. Denn Berichten zufolge soll die "Wir sind die Millers"-Darstellerin jetzt ein Kind adoptiert haben!

Sie soll ein kleines Mädchen aus dem mexikanischen Waisenhaus Casa Hogar Sion in ihre Familie aufnehmen wollen. Das soll Jennifer ihren Friends-Co-Stars verraten haben, als sie in Los Angeles zusammen kamen, um das Reunion-Special der 90er-Jahre-Hit-Sitcom zu drehen, wie Insider nun gegenüber Closer enthüllt haben. "Zu wissen, wie sehr sie sich das immer für Jen gewünscht haben, machte es für sie nur noch bedeutender, ihnen ihre Neuigkeiten mitzuteilen, sodass sie dieses Meilenstein-Kapitel in ihrem Leben teilen und feiern konnten", plaudert die Quelle aus.

Angeblich habe die 52-Jährige den Adoptionsprozess schon im vergangenen Jahr begonnen. Wie der Insider preisgibt, sollen alle Formalitäten bis Juni abgeschlossen sein, sodass Jennifer dann ihre Tochter mit nach Hause nehmen kann.

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston, Schauspielerin

Anzeige

Getty Images David Schwimmer, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Courteney Cox, Jennifer Aniston und Matt LeBlanc

Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im November 2019

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de