Will Jennifer Aniston (51) irgendwann doch noch Mama werden? Die Schauspielerin hat bisher keine eigene Familie gegründet. Zwar hatte sie in der Vergangenheit ernsthafte Beziehungen und auch zwei Ehen, doch mit keinem Mann schlug sie den Weg Richtung Familienplanung ein. Derzeit ist nicht bekannt, dass Jen wieder in festen Händen ist, aber spielt sie mit dem Gedanken, Nachwuchs zu bekommen?

Im Gespräch mit dem Magazin Interview plauderte Jennifer darüber, wie sie sich ihre Zukunft vorstelle: "Ich sehe nicht wirklich, was ich genau tue, sondern eher einen Screenshot in meinem Kopf, auf dem ich das Meer sehe und rauschen höre. Ich höre Lachen, ich sehe Kinder herumrennen, ich höre Eiswürfel in einem Glas. Ich rieche, dass Essen gekocht wird. Das ist die schöne Momentaufnahme in meinem Kopf", erzählte die Leinwand-Schönheit. Ob sie konkrete Kinderwünsche hat, ließ sie offen.

Vielleicht wartet auf Jens Fans bald eine riesige Baby-Überraschung. Auch ihre Schauspiel-Kollegin Cameron Diaz (47) hatte unerwartet Anfang Januar ein Update gegeben: Ihr Mann Benji Madden (40) und sie haben eine Tochter bekommen! Ob Jennifer sich an der "Verrückt nach Mary"-Darstellerin ein Beispiel nehmen wird? Stimmt ab!

Getty Images Schauspielerin Jennifer Aniston

Getty Images Jennifer Aniston 2020 in Beverly Hills

Getty Images Schauspielerin Cameron Diaz

