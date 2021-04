Grimes (33) stattete dem Tätowierer einen erneuten Besuch ab! Dass die Sängerin in vielerlei Hinsicht eine außergewöhnliche Lebenseinstellung hat, dürfte längst kein Geheimnis mehr sein. Zuletzt sorgte sie mit der skurrilen Namensgebung ihres neugeborenen Sprösslings für Schlagzeilen. Nun sorgt die Musikerin selbst für Aufsehen: Im Netz präsentierte Grimes stolz ihr neues Tattoo – und das ziert beinahe ihren kompletten Rücken!

Via Instagram veröffentlichte Grimes einen Schnappschuss ihres Tintenkunstwerks. Was auf den ersten Blick wie unzählige verschnörkelte Linien oder gar Kratzspuren aussieht, hat für die Blondine durchaus tiefere Bedeutung. Bei der Auswahl des Motivs ließ sich die 32-Jährige nämlich von ihrer Leidenschaft zu Außerirdischen inspirieren: Das Tattoo soll ein Liniennetz darstellen. Während kurze Zeit nach dem Termin die Narben noch gerötet sind, wird in wenigen Wochen nur noch die weiße Tinte zum Vorschein kommen.

Der Großteil von Grimes' Fans ist von dem Anblick der neuen Körperkunst völlig aus dem Häuschen. "Wow, krank!" und "Das ist wirklich heftig. Ich liebe es!" lauten nur zwei der zahlreichen begeisterten Kommentare. Ein anderer Teil ihrer Community ist allerdings auch etwas skeptisch. "Was soll das denn bitte?", schrieb beispielsweise ein Nutzer.

Anzeige

Instagram / grimes Grimes' Tattoo am Rücken

Anzeige

Instagram / grimes Grimes, Sängerin

Anzeige

Instagram / grimes Grimes, Musikerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de