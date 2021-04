Hoher Besuch am This Is Us-Set – sehr zur Freude von Milo Ventimiglia (43)! Ende Februar kam Mandy Moores (37) erstes Kind zur Welt. Die Schauspielerin beschrieb die Geburt ihres Sohnes August zwar

als LSD-Trip, ruhig lässt sie es deshalb aber noch lange nicht angehen. Die Beauty steht schon wieder für die neue "This Is Us"-Staffel vor der Kamera – aber nicht ohne dem Cast ihren Sohn vorzustellen.

"Baby Gus war neulich am Set, vergangene Woche, und es war aufregend", plauderte Milo nun freudig bei The Tonight Show Starring Jimmy Fallon aus. Ihre Serienfiguren Jack und Rebecca Pearson haben drei Kinder zusammen. Die 37-Jährige mit ihrem eigenen Sohn zu sehen, war für den Gilmore Girls-Star trotzdem etwas Besonderes. "Es war aufregend, sie als Mutter zu sehen. Wir haben schon so lange Eltern gespielt, aber sie ist eine Mutter, sie ist eine echte Mutter", betonte er.

Für Milo ist Mandy eine ganz wundervolle Mama, wie er bereits kürzlich in einem Interview klarmachte. "Es ist so schön zu wissen, dass sie eine Mutter ist, weil wir Mütter wie sie in dieser Welt brauchen. Wir brauchen Leute wie Mandy und ihren Mann, die Kinder großziehen", schwärmte der 43-Jährige.

Getty Images Milo Ventimiglia, Schauspieler

Getty Images Mandy Moore und Milo Ventimiglia, "This Is Us"-Darsteller

Getty Images Mandy Moore auf einer Pressetour in Pasadena im Januar 2020

