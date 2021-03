Süße Worte von Schauspieler Milo Ventimiglia (43) an seine Kollegin Mandy Moore (36)! Im Februar wurden die US-Amerikanerin und ihr Ehemann Taylor Goldsmith Eltern eines Sohnes. Neben zahlreichen Fans gratulierte auch Mandys Ex Wilmer Valderrama ihr zu Augusts Geburt. Der 41-Jährige ist jedoch nicht der einzige prominente Kumpel der Beauty, der sich so sehr für sie freut. Auch ihr This Is Us Co-Star Milo fand nun liebevolle Worte für die Neu-Mama.

Während der Promotion zur aktuellen "This Is Us"-Staffel sagte der 43-Jährige gegenüber Us Weekly zu Mandys neuer Aufgabe als Mama: "Es ist so schön zu wissen, dass sie eine Mutter ist, weil wir Mütter wie sie in dieser Welt brauchen. Wir brauchen Leute wie Mandy und ihren Mann Taylor, die Kinder großziehen." Die beiden seien gute, zuverlässige Menschen.

Den kleine August hat Milo offenbar auch schon kennengelernt – er sei wunderschön, schwärmte der Gilmore Girls-Star. "Ich denke, er wird ein wunderbares Leben haben. Es ist aufregend, wirklich, wirklich aufregend. Ich freue mich für sie", betonte der Schauspieler.

Milo Ventimiglia, Schauspieler

Mandy Moore und ihr Söhnchen August Harrison, März 2021

Mandy Moore und Milo Ventimiglia am "This is Us"-Set

