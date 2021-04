Woche für Woche begeistert Nicolas Puschmann (30) die Let's Dance-Fans – und der Erfolg kommt nicht von ungefähr. Dass der ehemalige Prince Charming und sein Tanzpartner Vadim Garbuzov (33) so gut abliefern, liegt an dem harten Training. Fast täglich macht das Duo acht Stunden lang den Tanzsaal unsicher, damit für die Shows auch alle Schritte sitzen. Die Zeit mit Nicolas' Freund bleibt währenddessen etwas auf der Strecke – doch das ist für Lars Tönsfeuerborn (30) kein Problem!

"Es nimmt natürlich viel Zeit in Anspruch", verrät der einstige "Prince Charming"-Finalist im Interview mit Promiflash. Nur samstags habe sein Partner frei – und dieser Tag wird dann in der Regel gemeinsam zelebriert. "An den anderen Tagen versuche ich ihn dann aus der Ferne so gut wie möglich zu unterstützen [...]. Wichtig ist doch nicht, wie viel Zeit man miteinander hat, sondern dass man die Zeit dann nutzt. Und das tun wir", hält Lars fest.

Wegen der aktuellen Gesundheitslage werden die "Let's Dance"-Promis – also auch Nicolas – und Profitänzer angehalten, private Kontakte auf ein Minimum zu beschränken. Und damit Lars und sein Liebster mit gutem Gewissen die kostbare Zeit zwischen den Trainingseinheiten miteinander verbringen können, macht er das ebenfalls. Außerdem lässt sich der 30-Jährige mehrmals die Woche testen.

