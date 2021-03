Zeit für ganz große Gefühle! Der Contemporary ist für jeden Let's Dance-Teilnehmer ein ganz besonderer Moment. Hier geht es nicht nur um die lupenreine Präsentation eines Tanzstils, sondern auch um die gewisse persönliche Note. In dieser Woche freuten sich die Fans der beliebten Show auf die Darbietung von Nicolas Puschmann (29) und Vadim Garbuzov (33). Und das Herrenpaar enttäuschte seine Fans nicht!

Es sei sein erklärtes Ziel, mit seinen Darbietungen den Weg für mehr gemeinsam tanzende Männer zu bahnen, erklärte ein sichtlich bewegter Nicolas vor dem Auftritt. Zum Song "Unsteady" von X Ambassadors schwebte das Tanzpaar die Showtreppe herab. Am Ende der turbulenten Choreo standen die beiden stark nebeneinander und hielten fest ihre Hände. Nico widmete den Tanz seinem Freund Lars: "Wenn man sich geborgen fühlen und fallen lassen kann, das ist halt einfach bedingungslose Liebe." Jurorin Motsi Mabuse (39) war begeistert: "Die Message ist 'Love is Love'. Das war über dem Tanzen – die Message ist hier oben!" Dem schlossen sich ihre Kollegen an: 30 Punkte für das Paar!

Nicolas und sein Profipartner Vadim sind das erste reine Herrenpaar in der "Let’s Dance"-Historie – zumindest in Deutschland! In der österreichischen Version “Dancing Stars” tanzte Vadim nämlich schon vor zehn Jahren mit dem Schauspieler Alfons Haider (63). Mit seiner damaligen Performance habe Vadim ihn erst zu der Möglichkeit eines "Männerdoppels" inspiriert, verriet Nicolas RTL.

Getty Images Vadim Garbuzov und Nicolas Puschmann bei "Let's Dance"

Getty Images Nicolas Puschmann und Vadim Garbuzov in der vierten "Let's Dance"-Show 2021

Instagram / larstoensfeuerborn Die "Prince Charming"-Stars Lars Tönsfeuerborn und Nicolas Puschmann

