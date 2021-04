Endlich bekommen die Fans Nachschub! Von 2015 bis 2017 war Club der roten Bänder der TV-Serienhit schlechthin. Die Geschichte um eine Clique von sechs erkrankten Kids berührte die Zuschauer in ganz Deutschland. Nach drei Staffeln und einem Kinofilm war dann aber Schluss – doch die Supporter können aufatmen: Heute Abend startet endlich die Spin-off-Serie "Tonis Welt" um den Autisten Anton "Toni" Vogel, gespielt von Ivo Kortlang (27)!

Bereits bei "Club der roten Bänder" faszinierte Toni die Fans und mauserte sich schnell zum Serienliebling – kein Wunder, spielte er sich mit seiner unbeholfenen und doch liebevollen Art in die Herzen der Zuschauer. Am Mittwochabend um 20:15 Uhr auf Vox können die Supporter wieder ihren Liebling im TV sehen. In "Tonis Welt" wird nun die Geschichte des Asperger-Autisten und seiner Freundin Valerie (Amber Bongard), in die er sich in der finalen "Club der roten Bänder"-Staffel verliebt hat, erzählt.

Im vergangenen Jahr hatte Hauptdarsteller Ivo gegenüber Promiflash bereits ein paar Details zur neuen Serie ausgeplaudert. "Was man schon sagen kann, die beiden ziehen aufs Land raus und sind da dann halt die Fremdkörper. Da ist alles ein bisschen konservativer. Toni ist Autist, Valerie hat Tourette. Es geht darum, wie sie da ankommen. Kommen sie überhaupt an, können sie überhaupt miteinander", hatte der Schauspieler verraten.

Anzeige

Getty Images Die "Club der roten Bänder"-Darsteller im Oktober 2017

Anzeige

TVNOW / Martin Rottenkolber Toni (Ivo Kortlang) in "Tonis Welt"

Anzeige

Instagram / ivokortlang.official Ivo Kortlang, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de