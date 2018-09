Der eine oder andere Single-Mann unter den deutschen Stars sucht vor allem eins: die ganz große Liebe! Und obwohl die Verehrerinnen zumeist Schlange stehen, erweist es sich für die Junggesellen, die in der Öffentlichkeit stehen, keinesfalls als einfach, der Richtigen über den Weg zu laufen. Ob Flirt-Apps wie Tinder & Co. den Jungs etwa bei der Mädelsuche helfen, verrieten Bela Klentze (30) und seine TV-Kollegen jetzt ganz offen im Gespräch mit Promiflash.

Tinder, Lovoo, Badoo, Once, Bumble – die Liste der Online-Dating-Portale scheint unendlich lang. Dennoch kommt keine App für Thomas Drechsel (31) infrage, um der Liebe auf die Sprünge zu helfen. "Dafür bin ich nicht der Typ. Ich glaube, es ist auch ein bisschen komisch, wenn jemand wie ich, der so ein bisschen in der Öffentlichkeit steht, dann auf so einer App ist", plauderte der GZSZ-Darsteller im Promiflash-Interview aus. Auch der Alles was zählt-Hottie Bela gab zu: "Ich fand das immer sehr albern, jemanden übers Internet kennenzulernen. Nehmen wir mal an, das wird wirklich was, und dann fragen dich irgendwann deine Kinder: 'Wie hast du eigentlich die Mama kennengelernt?' Und du sagst: 'Über Tinder' – was ist das denn?" Die Club der roten Bänder-Stars Tim Oliver Schultz (30) und Ivo Kortlang sind ebenfalls nicht im Netz auf Suche. "Also, ich würde es nicht machen, aber ich finde die Idee ganz sweet, mal so aufeinanderzutreffen und ein schönes Date zu haben", verriet Ivo.

Was die erste Begegnung betrifft, sind auch die Jungs von Feuerherz etwas traditioneller eingestellt. Zu Hause in Holland hatte Matt Stoffers Tinder zwar mal auf seinem Telefon, findet aber, dass es zu "ordinär" geworden sei. "Tinder ist halt oberflächlich. Ich glaube, wir sind eher so die Gentlemen, die die Frau erst einmal kennenlernen müssen", steuerte sein Gesangskollege Sebastian Wurth bei. Auch Dominique Bircan Baltas beteuerte: "Ich mag es, Menschen im realen Leben zu treffen." Karsten Walter, der Letzte im Boyband-Bunde, schwieg hingegen. Seit Wochen wird gemunkelt, er und die Schlagersängerin Michelle (46) seien ein Paar.

WENN.com Bela Klentze auf der Bertelsmann-Party in Berlin

WENN.com Ivo Kortlang auf der Bertelsmann-Party 2018

WENN.com Sebastian Wurth, Matt Stoffers, Dominique Bircan Baltas und Karsten Walter

