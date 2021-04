Prinzessin Eugenie (31) teilt emotionale Zeilen! Am vergangenen Freitag mussten die Mitglieder der Royal Family besonders stark sein: Prinz Philip (✝99) – der Ehemann von Queen Elizabeth II. (94) – ist verstorben. Seine Frau, Kinder und Enkelsöhne haben Philip nach der schrecklichen Nachricht bereits öffentlich rührende Worte gewidmet. Jetzt meldet sich auch seine Enkelin Prinzessin Eugenie zu Wort: In einem Brief spricht sie ihren Opa direkt an und erinnert sich an ihre Zeit mit dem Adelsmann.

"Liebster Großvater, wir vermissen dich alle", beginnt die 31-Jährige den Brief, den sie zusammen mit zwei Bildern auf ihrem Instagram-Kanal veröffentlichte. "Ich erinnere mich daran, wie ich gelernt habe zu kochen, zu malen – was ich am besten lesen soll. Ich erinnere mich daran, wie ich über deine Witze gelacht habe und dich über dein aufregendes Leben und deine Zeit bei der Marine ausgefragt habe", schreibt sie weiter und gibt damit besonders private Eindrücke von ihrem Leben. Die Britin bedankt sich für die Zuneigung, die der Duke of Edinburgh für seine Kinder, Enkel und Urenkel aufbringen konnte – ganz besonders aber für seine Liebe und seinen Support für Eugenies "Granny", die Queen.

Kurz vor ihr hatten auch Prinz William und Prinz Harry in separaten Statements ihre Trauer mit den Menschen geteilt. Der Mann von Herzogin Meghan hatte verraten, dass er ganz besondere Erinnerungen an seinen Opa habe. Unter anderem sei Philip der royale Grillmeister und eine richtige Spaßkanone gewesen.

Getty Images Prinz Philip bei einer Parade in London im August 2017

Getty Images Prinzessin Eugenie 2006

Getty Images Prinz Harry, Prinz Philip und Prinz William, 2015

