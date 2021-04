Tobias Kirsch macht Marvin Osei als 5 Senses for Love-Casanova starke Konkurrenz. Letzterer hat zwar in der zweiten Phase des Sozialexperiments acht Frauen bei einem Gespräch näher kennengelernt und einem Großteil von ihnen den Kopf verdreht. Doch auch Tobi lässt offenbar nichts anbrennen. In Phase drei ging es nämlich ans Anfassen und Schmecken. Und der Duisburger busselte dann direkt mit zwei Frauen.

Als Erste war Aileen an der Reihe. Die war mächtig aufgeregt. Zunächst versuchte der 25-Jährige sie mit einer Umarmung zu beruhigen. Doch dann drückte er ihr auch die Lippen auf. Und als sie erst einmal am Knutschen waren, wollten sie sich gar nicht mehr voneinander lösen. Kein Wunder, dass Aileens Fazit da recht positiv ausfiel: "Der kann echt gut küssen – Gott sei Dank. Es war wirklich sehr zärtlich." Zur Belohnung durfte er dann auch noch ihren Po mit den Händen inspizieren.

Zurück im Ladys-Loft schwärmte sie dann von ihrem Kuss mit Tobi – so sehr, dass Kandidatin Carry schon Sorge hatte, dass sie keine Chance mehr bei ihm hat. Doch auf direkte Nachfrage erklärte der TV-Single dann, dass er einem Schmatzer nicht abgeneigt wäre. "Es ging von ihm aus. Ich fand, ich habe mich schon zurückzuhalten." Beide waren sich einig: Beim Knutschen haben sie sehr gut harmoniert. "Es war sehr intensiv. Es war einfach schön", freute sich Tobi.

"5 Senses for Love" immer mittwochs 20:15 Uhr auf Sat.1 oder auf Joyn.

